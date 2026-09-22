Thời tiết ngày 22/9: Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng; Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rất to

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, oi bức, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Thủ đô Hà Nội có nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C; đêm không mưa.

Ngoài ra, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, ngày và đêm 22/9, nhiều khu vực từ thành phố Huế đến Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Cụ thể, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Khu vực phía tây tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 120mm.

Tại phía nam Quảng Trị và khu vực phía tây các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, mưa rào và dông xảy ra rải rác trong ngày và đêm nay. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trên biển, ngày và đêm nay (22/9), vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông.

Trong mưa dông, các vùng biển trên có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa cường suất lớn, kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ mất an toàn trên biển đối với tàu thuyền.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 22/9 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng; riêng thành phố Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 32-34 độ C; phía nam từ 29-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.