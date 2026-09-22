Thời tiết ngày 22/9: Bắc Bộ nắng nóng, Huế và Nam Bộ mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 22/9 tại Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Tây Bắc và Đông Bắc Bộ cũng có nắng, một số nơi vượt 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có sự phân hóa rõ. Riêng TP Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông. Tây Nguyên mưa dông rải rác vào chiều tối.

Nam Bộ là khu vực đáng lưu ý. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Trong mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 22/9, nhiều khu vực mưa to.

Thời tiết ngày 22/9 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; phía Nam 29-32 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Tp. Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.