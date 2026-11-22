Dự báo thời tiết ngày và đêm 22/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-25 độ C; phía Nam 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ C; phía Nam 30-32 độ C.

Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.