Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 22/11 tại các khu vực trên cả nước tiếp tục có sự khác biệt.

Tại Bắc Bộ, trời có mây, mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Ban ngày, nhiệt độ tăng lên 21-24 độ C. Hà Nội dao động 15-24 độ C, đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc tiếp tục có mưa, phía Nam ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ có nắng ban ngày, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Nam Bộ phổ biến 31-34 độ C, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 22/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ. Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ. Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ. Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ. Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 23-26 độ Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 30-32 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.