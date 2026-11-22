Thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc rét về đêm, Trung Bộ tiếp tục có mưa
Thời tiết ngày 22/11, Bắc Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng gián đoạn. Trung Bộ vẫn xuất hiện mưa rải rác, trong khi Nam Bộ có nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 22/11 tại các khu vực trên cả nước tiếp tục có sự khác biệt.
Tại Bắc Bộ, trời có mây, mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Ban ngày, nhiệt độ tăng lên 21-24 độ C. Hà Nội dao động 15-24 độ C, đêm và sáng sớm trời rét.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc tiếp tục có mưa, phía Nam ngày nắng.
Cao nguyên Trung Bộ có nắng ban ngày, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Nam Bộ phổ biến 31-34 độ C, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.
Thời tiết ngày 22/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ. Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ. Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ. Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ. Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 23-26 độ Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 30-32 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thoi-tiet-ngay-22-11-mien-bac-ret-ve-dem-trung-bo-tiep-tuc-co-mua-548688.html