Ngày 22/11, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa giữa các khu vực. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái ít mưa, trời rét về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, khu vực miền Trung còn xuất hiện mưa rào rải rác, các tỉnh phía Nam phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, thời tiết về đêm và sáng sớm tiếp tục rét. Người dân cần chú ý giữ ấm khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào thời điểm nhiệt độ xuống thấp.

Thời tiết Bắc Bộ khô ráo, thuận lợi cho người dân và du khách vui chơi, tham quan dịp cuối tuần.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Từ đêm 22/11, lượng mưa có xu hướng giảm, chỉ còn mưa vài nơi.

Các khu vực khác trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, trên biển, gió mùa Đông Bắc tiếp tục gây thời tiết nguy hiểm tại nhiều khu vực. Hiện vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Bắc Biển Đông ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Dự báo trong ngày và đêm 22/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng cao từ 3-5 m, hướng Đông Bắc.

Tại vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao từ 2-4 m, hướng Đông Bắc. Từ đêm, cường độ gió có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, phía Nam vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông tiếp tục có mưa rào, dông rải rác trong ngày và đêm 22/11.

Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Trước diễn biến thời tiết trên biển, các phương tiện đang hoạt động tại những khu vực có gió mạnh, sóng lớn và mưa dông cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, đồng thời có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 22-25 độ C; phía Nam 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29 độ C; phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, . Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, . Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.