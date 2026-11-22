Bắc Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng. (Ảnh: QUỲNH ANH)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/11, Bắc Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, Trung Bộ có mưa rải rác, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi. Đáng chú ý, ở vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Nhiều vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông cũng có gió mạnh, mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cụ thể, trên biển, ngày và đêm 22/11, ở vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3,0-5,0m, hướng sóng Đông Bắc.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; từ đêm gió giảm dần. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m, hướng sóng Đông Bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/11, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vùng biển phía nam vịnh Thái Lan, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 22/11 tại các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội: Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Phía bắc có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía nam nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Khu vực Duyên hải nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía nam, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 22-25 độ; phía nam 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 27-29 độ; phía nam 30-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.