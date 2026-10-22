Thời tiết ngày 22/10: Miền Bắc nắng nóng, miền Trung còn mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 22/10, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự khác biệt.

Tại Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng có nắng, nhiệt độ phổ biến 30-33 độ C, một số nơi ở Tây Bắc Bộ có thể vượt 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông. Khi ra ngoài, nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án di chuyển phù hợp.

Ngày 22/10, miền Bắc nắng nóng.

Thời tiết ngày 22/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.