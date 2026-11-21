Sáng sớm nay, 21/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, ngày 21/11 không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm 21/11 ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội trời rét.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Ngày 21/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 21/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ C.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Ngày gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm gió nhẹ. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Ngày gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng TP. Huế ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.