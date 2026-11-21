Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến Thành phố Huế trời lạnh.

Theo số liệu quan trắc lúc 1 giờ ngày 21/11, nhiệt độ tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, Bắc Trung Bộ từ 16-18 độ C. Dự báo trong đêm 21/11, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ dao động 14-17 độ C, vùng núi từ 12-14 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C.

Đáng chú ý, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại khu vực Trung Trung Bộ. Từ sáng sớm đến hết ngày 21/11, Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130 mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Trung mưa lớn trên 130 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt 80 mm chỉ trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.

Dự báo từ đêm 21/11, mưa lớn tại Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Trên biển, không khí lạnh tiếp tục gây gió mạnh và sóng lớn tại nhiều khu vực. Vùng biển Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Tại vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Trước đó, tại các đặc khu Bạch Long Vỹ, Cồn Cỏ và trạm Huyền Trân đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Riêng đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Diễn biến không khí lạnh tăng cường kết hợp mưa lớn tại miền Trung và gió mạnh trên biển đặt ra yêu cầu theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, đặc biệt đối với người dân tại những khu vực có mưa lớn và tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa. Ngày gió đông bắc cấp 2-3, đêm gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Ngày gió đông bắc cấp 2-3, đêm gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Tp. Huế ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.