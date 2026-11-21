Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 21/11 các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt.

Tại Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Trời rét, một số khu vực vùng núi rét đậm.

Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 19-21 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý, TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa dông, tập trung ở phía Bắc. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ đạt 31-34 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông. Người dân cần chủ động đề phòng mưa lớn cục bộ.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 21/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 18-21 độ Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ; phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; Phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Tp Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.