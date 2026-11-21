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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ duy trì trạng thái trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời lạnh.

Vịnh Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5.

Từ Nam Quảng Trị đến An Giang: Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc ngày cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; đêm gió giảm dần.

Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần. Sóng cao 3,0-5,0m.

Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5; riêng phía tây cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 2,0-3,0m; trong mưa dông có khả năng cao trên 3,0m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 21/11 tại các khu vực trên cả nước:

Thành phố Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Ngày gió đông bắc cấp 2-3, đêm gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Ngày gió đông bắc cấp 2-3, đêm gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng thành phố Huế ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ 16-19 độ C, phía nam 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 25-28 độ C; phía nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, miền đông có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.