Thời tiết ngày 21/10: Hà Nội chiều có mưa, Tây Bắc Bộ vẫn nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 21/10 Hà Nội có mưa vài nơi, từ chiều xuất hiện mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Đông Bắc Bộ có mưa rào, dông vài nơi, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế chiều có mưa rào, dông rải rác.

Đáng chú ý, duyên hải Nam Trung Bộ có mưa dông, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều và tối. Nam Bộ và Lâm Đồng cũng có mưa dông, có nơi mưa to.

Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.

Ngày 21/10, Hà Nội chiều có mưa.

Thời tiết ngày 21/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa rải rác. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.