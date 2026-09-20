Thời tiết ngày 20/9: Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa trên 100mm

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/9 và đêm, nhiều khu vực từ Trung Bộ đến Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi trên 100mm. Đặc biệt, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Trị và Huế.

Cụ thể, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế.

Trên biển, ngày và đêm 20/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực, Tây Bắc Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, phía Bắc có nơi trên 31 độ C.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C./.