Thời tiết ngày 20/9/2026: Bắc bộ ngày nắng, Trung bộ và Nam bộ có nơi mưa trên 100 mm. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 20/9 có sự phân hóa rõ giữa Bắc bộ và các khu vực từ Trung bộ trở vào phía Nam.

Bắc bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Đáng chú ý, ngày và đêm 20/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm; mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị, các khu vực khác của duyên hải Nam Trung bộ và Cao nguyên Trung bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 80 mm. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều và tối.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây ngập tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 20/9/2026

Lưu ý: Từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, Lâm Đồng và Nam bộ có nơi mưa trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

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