Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Trên biển, ngày và đêm 20/11, mưa rào rải rác và có nơi có dông là hình thái thời tiết trải dài từ Vịnh Bắc Bộ đến Quảng Ngãi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 2,0-4,0m; trong mưa dông có khả năng cao trên 4,0m.

Trong khi đó, khu vực Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió đông đến đông bắc cấp 3-4, sóng cao 1,5-2,5m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2,5m.

Thời tiết các khu vực trên cả nước như sau:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độm, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ; phía Nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.