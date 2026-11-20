Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 20/11 Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ xuống dưới 12 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rải rác, riêng phía Nam có nơi mưa rất to. Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc cũng cần đề phòng mưa lớn.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 20/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 19-21 độ. Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ; phía Nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-25 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.