Thời tiết ngày 2/11: Nhiều khu vực có mưa dông, cảnh báo lốc sét và mưa đá

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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/11, nhiều khu vực có mưa dông.

Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ sáng sớm đến hết ngày 2/11, có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định chiều tối và đêm 2/11, khu vực phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 2/11, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây các khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, ngày và đêm 3/11, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 2/11:

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Việt Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Lâm Đồng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.