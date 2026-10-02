Thời tiết ngày 2/10: Hà Nội giảm nhiệt, miền Bắc có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 2/10 ở Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Bắc Bộ phổ biến 30-34 độ C. Khu vực Tây Bắc có nơi chỉ 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ đáng chú ý với mưa dông rải rác vào chiều và tối, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Trong cơn dông, người dân đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 2/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.