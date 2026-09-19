Thời tiết ngày 19/9: Miền Trung mưa lớn, phía Nam có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 19/9 từ Thanh Hóa đến Huế nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Hà Nội có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nơi mưa to.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, mưa dông tập trung chiều và tối. Riêng Lâm Đồng có nơi mưa to đến rất to.

Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và dông vào chiều tối, cục bộ mưa to đến rất to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Ngày 19/9, miền Trung mưa lớn.

Thời tiết ngày 19/9 các vùng trên cả nướcTP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ. Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam đồng bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ. Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ. Nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.