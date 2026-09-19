Thời tiết ngày 19/9: Miền Trung có nơi mưa rất to

Trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 19/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông; trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nam Bộ, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cụ thể, ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Trong 5 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, ngày và đêm 19/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Đến đêm 19/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều và đêm 19/9, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 19/9 như sau: Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29-32 độ C. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam đồng bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Gió nhẹ.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, trời nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Gió nhẹ.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Gió nhẹ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Gió nhẹ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông tại các khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, hiện nay khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có vị trí lúc 01h ngày 19/9 ở khoảng 11,5-12,50N; 111,5-112,50E.

Dự báo ngày và đêm 19/9, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Nam của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.