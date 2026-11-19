Thời tiết lạnh sâu kèm mưa nhỏ nên nhiều người mặc áo mưa khi tham gia giao thông. (Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ lúc 1 giờ phổ biến từ 18-21 độ. Tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Trên đất liền ngày 19/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Khu vực Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa. Trời rét.

Trên biển, ngày và đêm 19/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Trung tâm dự báo trong ngày và đêm 19-20/11, khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ trung bình 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, nhiệt độ trung bình 18-20 độ C.

Từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trung tâm dự báo mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể đêm qua và sáng sớm nay (19/11), ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18/11 đến 3 giờ ngày 19/11 có nơi trên 50mm như trạm: Lương Sơn (Thanh Hóa) 64,8mm, Châu Bính (Nghệ An) 62,8mm, Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 56,8mm…

Trung tâm dự báo, từ chiều 19/11 đến đêm 20/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70 - 130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm/3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm (tổng lượng mưa tính từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết các khu vực trên cả nước như sau:

Tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C. Có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C. Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Ngày có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; phía Nam có nơi trên 21 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23 độ C; phía Nam 24-27 độ C. Phía Bắc, có mưa vài nơi; phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa./.