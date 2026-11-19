Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 19/11 Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất chỉ 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa, cục bộ mưa to. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất dưới 13 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc trời chuyển rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m.

Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 19/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ. Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ. Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ; phía Nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-23 độ; phía Nam 24-27 độ. Nhiều mây, phía Bắc, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.