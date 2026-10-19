Thời tiết ngày 19/10: Nam Bộ mưa to, nhiều vùng biển cảnh báo lốc xoáy

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 19/10, nhiều khu vực phía Nam tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, Nam Bộ và Lâm Đồng có lượng mưa phổ biến 10-30 mm, một số nơi trên 80 mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối.

Tại Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, trong ngày 19/10 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.

Trước đó, từ đêm 18/10 đến sáng sớm 19/10, khu vực miền Đông Nam Bộ, Khánh Hòa, phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng đã xuất hiện mưa dông, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn. Số liệu quan trắc từ 19 giờ ngày 18/10 đến 3 giờ ngày 19/10 cho thấy, tại trạm Tân Thắng (Lâm Đồng) lượng mưa đạt 65,5 mm; trạm Hồ Am Chúa - đập đầu mối (Khánh Hòa) 59,6 mm và trạm Chi cục Thủy lợi (Gia Lai) 53,4 mm.

Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

Trên biển, tình hình thời tiết cũng diễn biến phức tạp. Ngày và đêm 19/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, các vùng biển trên có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng hải và khai thác thủy sản.

Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngư dân và các phương tiện trên biển cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Nam (Từ phía Đông Gia Lai đến Lâm Đồng) ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.