Thời tiết ngày 19/10: Miền Bắc vẫn nóng, có nơi 35 độ

Hôm nay (19/10), miền Bắc vẫn nóng. Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác 32-34 độ C.

Thậm chí, các phường Việt Trì, Bắc Giang, Điện Biên Phủ còn nắng nóng 35 độ C. Thực tế, miền Bắc đang trải qua tháng 10 nóng nhất trong hàng chục năm trở lại đây, do bắt đầu chịu tác động của hiện tượng El Nino rất mạnh.

Ngày 19/10, miền Bắc tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C, có nơi 35 độ C

Dự báo thời tiết nắng nhiều và nóng sẽ duy trì gần như cả tuần này ở Bắc Bộ. Như tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ liên tục cao 33-34 độ C. Chỉ riêng hôm thứ năm, có sóng lạnh yếu xuống, nền nhiệt mới giảm nhẹ còn 32 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 19/10:

TP. Hà Nội: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Nam (Từ phía Đông Gia Lai đến Lâm Đồng) ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.