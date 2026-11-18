Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 18/11 Hà Nội đêm không mưa, ban ngày có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Từ chiều tối trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 18–20 độ C, cao nhất 26–28 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa vừa, dông, cục bộ mưa to. Từ chiều tối trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét hơn.

Thanh Hóa đến Huế có mưa rào, phía Bắc mưa vừa, cục bộ mưa to. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 18/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ. Đêm có mây, không mưa; ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, từ trưa và chiều mai chuyển gió đông bắc cấp 3. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ. Đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm gió đông nam cấp 2-3; ngày gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-22 độ; phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc từ chiều mai gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.