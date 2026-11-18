Bắc Bộ trời chuyển rét từ chiều tối và đêm, vùng núi có nơi rét đậm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 18/11, không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to cục bộ kèm dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Bắc Bộ trời chuyển rét từ chiều tối và đêm, vùng núi có nơi rét đậm.

Cụ thể, trên đất liền, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ trưa và chiều ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh tăng cường, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh. Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Trung tâm cảnh báo từ ngày 18/11 đến ngày 19/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trung tâm cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, từ khoảng chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Trung tâm cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo ở Bắc Bộ mưa tập trung vào ban ngày, đêm có xu hướng giảm dần; khu vực Bắc Trung Bộ mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo Trung tâm từ trưa và chiều 18/11, vịnh Bắc Bộ: gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m.

Đêm 18/11, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau: gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 18/11, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Trung tâm cảnh báo ngày và đêm 19/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ chiều 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Dự báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 18/11 như sau:

Tại thành phố Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, cao nhất từ 27-29 độ C. Trời nhiều mây, ban ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; ban đêm có mưa, mưa rào. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, đến trưa và chiều chuyển gió đông bắc cấp 3. Chiều tối và đêm trời chuyển rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Trời nhiều mây, ban ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; ban đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ, chiều tối và đêm trời chuyển rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Chiều tối và đêm trời chuyển rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm trời chuyển lạnh. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, chiều và đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa./.