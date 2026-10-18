Thời tiết ngày 18/10: Nam Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa to vào chiều tối

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 18/10 thời tiết nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối có mưa dông; Nam Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa to vào chiều tối.

Dự báo, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.

Trong khi đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối.

Đêm 17/10 và sáng sớm 18/10, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa có nơi trên 50mm như các trạm: Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 52,3mm, Tân Tiến (Cà Mau) 79mm...

Ngày và đêm 18/10, khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, hiện nay vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 18/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước

Thủ đô Hà Nội

- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.