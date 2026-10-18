Thời tiết ngày 18/10: Hà Nội nắng 34 độ, vùng núi đêm se lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 18/10 tại Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng có nắng. Riêng khu Tây Bắc, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; vùng núi Đông Bắc có nơi dưới 22 độ C.

Thanh Hóa đến Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.

Ngày 18/10, Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng.

Dự báo thời tiết ngày 18/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.