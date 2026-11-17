Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 17/11 Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ C, cao nhất 29–31 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có thời tiết tương tự, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29–32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chiều tối có mưa rào, dông vài nơi. Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31–34 độ C, chiều tối có mưa dông cục bộ.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 17/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.