Khu vực Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. (Ảnh: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm không mưa. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trên biển, ngày 17/11, bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Sóng cao 1-2m. Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa.Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng cao 1-2m. Đặc khu Hoàng Sa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng cao 1-2m. Đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 3-4. Sóng cao 1-2m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 17/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.