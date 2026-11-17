Thời tiết ngày 17/11: Bắc Bộ, Trung Bộ sáng có sương mù, ngày nắng
Dự báo, ngày 17/11, Bắc Bộ, Trung Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm không mưa. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Trên biển, ngày 17/11, bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Sóng cao 1-2m. Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa.Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng cao 1-2m. Đặc khu Hoàng Sa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng cao 1-2m. Đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 3-4. Sóng cao 1-2m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 17/11 tại các khu vực trên cả nước:
Khu vực Hà Nội: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.
Phía tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Phía đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.
Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.
Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.
Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thoi-tiet-ngay-1711-bac-bo-trung-bo-sang-co-suong-mu-ngay-nang-post1003195.html