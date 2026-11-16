Thời tiết ngày 16/11: Hà Nội nắng ấm, nhiều nơi xuất hiện sương mù sáng sớm
Dự báo thời tiết ngày 16/11, Bắc Bộ và Hà Nội có sương mù vào sáng sớm, sau đó trời nắng, nhiệt độ tăng. Trong khi đó, Nam Bộ và một số tỉnh duyên hải miền Trung vẫn có mưa rào, dông vài nơi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 16/11 Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 28-30 độ C.
Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có sương mù rải rác vào sáng sớm, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh.
Thanh Hóa đến Huế cũng có nắng ban ngày, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chiều tối có mưa rào, dông vài nơi.
Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông cục bộ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 16/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thoi-tiet-ngay-16-11-ha-noi-nang-am-nhieu-noi-xuat-hien-suong-mu-sang-som-547774.html