Thời tiết ngày 16/11: Cả nước ngày nắng, chiều tối mưa dông
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/11, các khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi ở phía Nam; đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường thuộc tỉnh Lâm Đồng.
Thời tiết các khu vực trên cả nước như sau:
Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.
Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.
Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.
Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.
Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Tại TP. Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/thoi-tiet-ngay-16-11-ca-nuoc-ngay-nang-chieu-toi-mua-dong-547834.html