Thời tiết ngày 16/11: Cả nước ngày nắng, chiều tối mưa dông

Thời tiết các khu vực trên cả nước như sau:

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại TP. Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.