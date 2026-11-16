Thời tiết ngày 16/11: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa dông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay, khu vực miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày nắng, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 16/11:
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.
Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.
Thanh Hóa - Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.
Duyên Hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.
Cao Nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thoi-tiet-ngay-16-11-bac-bo-sang-som-co-suong-mu-trung-bo-va-nam-bo-chieu-toi-co-mua-dong.html