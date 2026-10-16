Thời tiết ngày 16/10: Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ mưa dông
Dự báo thời tiết ngày 16/10, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc có nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C. Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 16/10, Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.
Tây Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Đông Bắc Bộ phổ biến 31-34 độ C.
Thanh Hóa đến Huế đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.
Trong khi đó, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên cũng có mưa dông, riêng Lâm Đồng cần lưu ý mưa lớn cục bộ.
Người dân đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.
Thời tiết ngày 16/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thoi-tiet-ngay-16-10-ha-noi-nang-nong-nam-bo-mua-dong-543393.html