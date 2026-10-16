Thời tiết ngày 16/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ đề phòng mưa lớn

Tại Hà Nội, trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/10, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Cụ thể, tại Hà Nội, trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía Nam có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tỉnh Lâm Đồng có mưa rào rải rác, có nơi có dông vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Tại Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh có diễn biến tương tự khu vực Nam Bộ, với ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn mưa dông tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ chiều tối qua đến sáng sớm nay (16/10), khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 15 giờ ngày 15/10 đến 03 giờ ngày 16/10 có nơi trên 60mm như các trạm: Tam Giang Đông (Cà Mau) 89.6mm, Vĩnh Hòa Hưng (An Giang) 81.22mm, Trường Long (Cần Thơ) 75.2mm, An Phú (Tp. Hồ Chí Minh) 61.2mm...

Dự báo, ngày và đêm 16/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, hiện nay vùng biển từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 16/10, phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2-3m, hướng Đông Bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 16/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày 17/10, gió trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có xu hướng giảm dần./.