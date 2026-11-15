Thời tiết ngày 15/11: Bắc Bộ sáng sớm trời lạnh, Nam Bộ ngày nắng nóng

Theo thông tin dự báo khí tượng thủy văn, ngày 15/11, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa giữa các khu vực. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì hình thái ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh.

Bắc Bộ sáng sớm trời lạnh, có nơi xuất hiện sương mù, ban ngày trời nắng.

Với đặc điểm thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm, nắng vào ban ngày, người dân và du khách cần chủ động lựa chọn trang phục phù hợp, mang theo áo khoác mỏng khi ra ngoài vào thời điểm nhiệt độ xuống thấp. Đối với các hoạt động tham quan, du lịch ngoài trời, nên bố trí lịch trình hợp lý, đồng thời chuẩn bị mũ, ô, kính râm và sử dụng kem chống nắng để bảo vệ sức khỏe, hạn chế tác động của ánh nắng.

Vào sáng sớm, một số khu vực có thể xuất hiện sương mù, làm giảm tầm nhìn. Người dân và du khách cần chú ý quan sát, di chuyển với tốc độ phù hợp, đặc biệt khi tham gia giao thông.

Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng vào ban ngày, một số nơi xuất hiện mưa rào và dông về chiều tối.

Nhìn chung, thời tiết ngày 15/11 trên cả nước chủ yếu có nắng vào ban ngày. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì trạng thái lạnh về đêm và sáng sớm, trong khi các tỉnh phía Nam có nhiệt độ ban ngày cao hơn, kèm khả năng xuất hiện mưa dông về chiều tối.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.