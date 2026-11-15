Thời tiết ngày 15/11: Bắc Bộ nắng trở lại, Hà Nội tăng nhiệt lên 29 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 15/11 Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm có sương mù rải rác.

Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chiều tối có mưa dông vài nơi.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Tây mưa nhiều hơn. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 15/11, Bắc Bộ nắng trở lại.

Thời tiết ngày 15/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ. Sáng sớm có nơi có sương mù, trời lạnh. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, sáng sớm trời lạnh, có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Có mây, sáng sớm trời lạnh có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm trời lạnh, có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.