Thời tiết ngày 15/10: Miền Bắc nắng ráo, nhiều nơi có sương mù sáng sớm
Dự báo thời tiết ngày 15/10, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc có nắng, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ. Trong khi đó, Nam Trung Bộ và Nam Bộ cần đề phòng mưa dông cục bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 15/10, Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 31-33 độ C.
Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng có nắng. Vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi dưới 22 độ C về đêm.
Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi.
Đáng chú ý, phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa dông trong đêm, cục bộ mưa to. Tây Nguyên, nhất là Lâm Đồng, và Nam Bộ có mưa dông chiều tối, có nơi mưa to.
Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.
Thời tiết ngày 15/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (từ Tp Đà Nẵng đến Đắk Lắk) đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thoi-tiet-ngay-15-10-mien-bac-nang-rao-nhieu-noi-co-suong-mu-sang-som-543242.html