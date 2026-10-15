Thời tiết ngày 15/10: Hà Nội có sương mù nhẹ ngày nắng, TP HCM có mưa rào và dông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, trong khi đó tại Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/10:
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.
Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.
Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.
Thanh Hóa - Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.
Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Duyên Hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao Nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thoi-tiet-ngay-15-10-ha-noi-co-suong-mu-nhe-ngay-nang-tp-hcm-co-mua-rao-va-dong.html