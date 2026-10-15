Thời tiết ngày 15/10: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ đề phòng mưa dông

Ảnh minh họa. Khánh Hòa/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/10, khu vực Bắc Bộ phổ biến ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Trong khi đó, Nam Bộ và Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cơ quan dự báo lưu ý, tại Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm bảo đảm an toàn.

Trên biển, hiện nay (15/10), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Dự báo, ngày và đêm 15/10, phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông: Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m, hướng Đông Bắc.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, ngày và đêm 16/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông: Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Trong các cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2,0m. Rủi ro thiên tai cấp 2.

Nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên do gió mạnh, sóng lớn và nguy cơ xảy ra lốc xoáy trong mưa dông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển này đều có nguy cơ cao chịu tác động của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Thời tiết cụ thể cho các vùng ngày 15/10:

Thành phố Hà Nội

- Trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ

- Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc Bộ từ 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông, riêng tỉnh Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.