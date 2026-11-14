Thời tiết ngày 14/11: Miền Bắc nắng ấm trở lại

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/11:

TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

TP Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.