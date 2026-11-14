Thời tiết ngày 14/11: Cảnh báo lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/11, thời tiết trên nhiều vùng biển diễn biến phức tạp khi mưa rào và dông xuất hiện rải rác, kèm theo nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Các khu vực chịu ảnh hưởng gồm vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang; vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa.

Nhiều vùng biển trên cả nước có mưa rào và dông rải rác. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN

Đáng chú ý, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2 m. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng hải, khai thác hải sản và các phương tiện đang di chuyển trên biển.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn để có phương án phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.