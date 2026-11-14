Thời tiết ngày 14/11: Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét

Dự báo khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. (Ảnh: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/11, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trên biển, hiện nay (14/11), vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Dự báo ngày và đêm 14/11, ở vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, từ Đắk Lắk đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C.