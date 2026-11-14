Thời tiết ngày 14/11: Bắc Bộ hửng nắng, Hà Nội rét 16 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 14/11 Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16–18 độ C, cao nhất 22–24 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trời lạnh ở phía Bắc. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rải rác, cục bộ mưa to.

Tây Nguyên ngày có mưa vài nơi. Nam Bộ và TP.HCM chiều tối có mưa rào, dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 31–34 độ C.

Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 14/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; phía Bắc có nơi dưới 29 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.