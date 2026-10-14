Thời tiết ngày 14/10: Bắc Bộ ít mưa, trời nắng hanh, Trung Bộ mưa lớn

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/10, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 33 độ C.

Khu vực thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 10-34mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Chiều và tối nay (14/10), khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía nam (từ Quảng Trị đến thành phố Huế) nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía bắc (từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk) nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.