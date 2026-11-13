Thời tiết ngày 13/11: Miền Bắc mưa dông, Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ mưa to

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ C.

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C; phía Bắc có nơi dưới 28 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.