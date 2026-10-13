Thời tiết ngày 13/10: Miền Trung tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo số liệu quan trắc khí tượng, từ đêm 12/10 đến sáng sớm 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng đã xuất hiện mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 12/10 đến 3 giờ ngày 13/10 tại một số trạm vượt 90mm, như Tr Hy (TP Đà Nẵng) 95,8mm, Lệ Thủy (Quảng Trị) 94,8mm và Hương Phú (TP Huế) 93,6mm.

Dự báo ngày và đêm 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Mưa tập trung trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, đồng thời gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Ngập lụt gây đảo lộn đời sống của người dân thôn Phú Sơn, thành phố Huế. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Tại Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, chiều và tối 13/10 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, giao thông và sinh hoạt của người dân.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

Trên biển, thời tiết cũng diễn biến phức tạp. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m. Các hiện tượng này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của tàu thuyền đang đánh bắt, vận tải và hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C, phía Nam 31-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.