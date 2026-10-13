Thời tiết ngày 13/10: Miền Bắc nắng ráo, miền Trung mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 13/10 Hà Nội nắng, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Vùng núi có nơi dưới 18 độ C về đêm.

Miền Trung tiếp tục cảnh giác với mưa lớn. Từ Quảng Trị đến Huế có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông. Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa vừa, có nơi mưa rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 13/10, miền Trung mưa rất to.

Thời tiết ngày 13/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến Tp. Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30 độ, phía Nam 31-33 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.