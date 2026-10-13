Thời tiết ngày 13/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa rào và dông

Dự báo khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. (Ảnh: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/10, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, ngày và đêm 13/10, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía bắc có mây, có mưa vài nơi; phía nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C; phía nam 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; phía nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ C, phía nam 31-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C.