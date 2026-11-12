Thời tiết ngày 12/11: Bắc Bộ rải rác mưa rào và dông

Khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông; trời rét. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, trời rét. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, hiện nay (12/11), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 3-5m. Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam (nam Quảng Trị và thành phố Huế) có mưa rào và dông rải rác, riêng thành phố Huế ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm mưa giảm. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C .

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C.